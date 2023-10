... 49' Brescianini (F), 72' Oristanio (C), 76' Makoumbou (C), 94' e 96' Pavoletti (C) Monza - Udinese 1 - 1 27' Colpani (M), 66' Lucca (U)1 - 0 81' Thuram Napoli - Milan 2 - 2 22' e 31' ...

Inter-Roma, tre gradi di separazione Corriere dello Sport

Di Paolo Tomaselli L’Inter domina ma sfonda soltanto nel finale con Thuram. Lukaku sepolto da fischi e fischietti elettronici. Traverse di Calhanoglu e Carlos Augusto. Mou segue il match dalla tribuna ...Una gara nella gara. Iniziata al 13’ del primo tempo e finita al minuto 86’ e spicci, con quel giallo sventolato dopo un fallo su Lautaro e il seguente «vaffa» con tanto di braccio alzato che la Roma ...