Inter - Roma | la moviola | Maresca mediocre | litiga coi gialli Paredes rischia

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Deve aver avuto un trauma con il giallo,. Non c'è partita che non esageri, è quasi compulsivo e poi non fa quelli obbligatori. Insufficiente sul disciplinare, e non è poco. Recupero: 8'

... caratterizzata dalle vittorie delle prime due squadre in classifica (e Juve rispettivamente controe Verona) oltre che dal pareggio del Milan rimontato sul campo del Napoli campione d'...

Mourinho contro arbitro e Lega: "Ammonizioni scelte e che bel regalo non giocare il lunedì..." La Gazzetta dello Sport

Su tutti e due i gol ha avuto delle incertezze, anche se si è rifatto in extremis su Kvara. Stesso discoro per la Roma, che a Milano con l’Inter ha preso gol anche perché Rui Patricio è rimasto dentro ...Il Corriere dello Sport - Stadio presenta oggi in prima pagina Lazio-Fiorentina con il titolo: "La grande bellezza". Per le due squadre un esame per la zona Champions con Italiano ...