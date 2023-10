Inter-Roma | De Siervo replica a Mourinho | «Alibi! Due esempi»

(Di lunedì 30 ottobre 2023)si è giocata ieri (domenica) alle ore 18, scelta che non è piaciuta alla società giallorossa e ovviamente ache avrebbero preferito il lunedì dopo aver giocato in Europa League. L’amministratore delegato della Lega Serie A, Deal portoghese a La Politica nel Palloneè stata vinta dai nerazzurri di Simone Inzaghi che riconquistano la vetta della classifica. Secondo Luigi De, amministratore delegato della Lega Serie A, sarà un campionato avvincente: «È un campionato straordinario, se voi pensate che abbiamo l’, la Juventus e il Milan, quindi una lotta al vertice entusiasmante che non si vedeva da anni. Senza dimenticare la partita tra Cagliari e Frosinone. Un ...

GasperiniCLASSIFICA SERIE A:punti 25, Juventus 23, Milan 22, Napoli 18, Fiorentina* 17, Atalanta* 16, Bologna 15,14, Lazio* 13, Monza 13, Lecce 13, Frosinone 12, Torino 12, Genoa 11, ...

Mourinho contro arbitro e Lega: "Ammonizioni scelte e che bel regalo non giocare il lunedì..." La Gazzetta dello Sport

Inter-Roma, tre gradi di separazione Corriere dello Sport

Clamoroso Sarri: lascia la Lazio a giugno Clamoroso in casa Lazio. Come riferito da Il Messaggero, Maurizio Sarri starebbe meditando l’addio a fine stagione nonostante un contratto in scadenza a giug ...Serie A, Inter-Roma: la MOVIOLA della sfida SERIE A INTER ROMA MOVIOLA - Si è da poco conclusa la sfida tra i padroni di casa dell'Inter e gli ospiti della Roma, gara valida per la 10ª giornata di Ser ...