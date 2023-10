Inter-Roma | Barella simula anche nel riscaldamento | il video

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Sta già diventando virale ungirato dagli spalti di San Siro in cui si vede Nicolòaccasciarsi e cadere in maniera rovinosa sul manto verde del Meazza durante ilpre. Immagini che hanno sicuramente suscitato ilarità e fin troppo facile ironia da parte dei tifosi del Milan: possibile che l’ex Cagliari simuliprima di scendere concretamente in campo? Nel, ricondiviso dalla pagina di X “Dr.Tuitter“, si vedeincespicare da solo in corsa, forse tradito dall’effetto di un pallone. Ma è chiaro che i precedenti del ragazzo, troppo spesso reo o comunque accusato di facilizioni, oltre che di battutine contro i rossoneri, abbiano creato il pretesto per riderci su. Divertente è ...

L'era riuscita a dilatarne e a restringerne lo schieramento, il Psg ad allungarlo per creare ... A gennaio, la terza stazione della Via Crucis dopo lae il Torino in Coppa Italia, fu a Lecce ...

Mourinho contro arbitro e Lega: "Ammonizioni scelte e che bel regalo non giocare il lunedì..." La Gazzetta dello Sport

Kristjan Asllani è molto soddisfatto per la vittoria della sua Inter contro la Roma e per aver dato il via alla transizione che ha portato all’unico goal del match: ecco le sue considerazioni ai ...Dopo cinque vittorie consecutive, la Roma ha fermato la striscia con l'Inter. Contro i nerazzurri la differenza tecnica si è vista, anche per le assenze importanti nella formazione di Mourinho, una su ...