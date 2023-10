Inter-Roma | banane gonfiabili contro Lukaku | le foto dagli spalti non lasciano dubbi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 30 ottobre 2023), la sfida non finisce dopo 90? minuti. I tifosi nerazzurri si scagliano: spuntano anche, in campo non c’è stata partita. La squadra di Simone Inzaghi s’impone sull’ex di turno Mourinho per una rete a zero grazie al gol di Marcus Thuram, ma la mole di gioco prodotta dai nerazzurri è stata nettamente maggiore alle trame dei giallorossi. Apparsi senza idee e costretti a soffrire più del dovuto, malgrado qualche sussulto nel finale. Fuori dal campo, però, la storia è un’altra: l’arrivava a questo appuntamento in maniera netta rispetto alla. Il motivo era anche e soprattutto un ex: Romelu. Il nemico (sportivo) numero uno dopo la ...