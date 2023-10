Inter-Roma | Acerbi annulla Lukaku il peggiore! Thuram nuovo Re | le pagelle

(Di lunedì 30 ottobre 2023)termina sul risultato di 1-0 grazie alla rete di Marcusper il passaggio di consegne con Romelu, il peggiore in campo secondo lequesta mattina del Corriere dello Sport (grande merito di Francesco). La squadra allenata da Simone Inzaghi vince con pazienza una partita difficile. LE– L’si conferma la più forte, fin qui, di questo campionato, anche in una partita difficile e delicata come quella contro ladove anche Yann Sommer, seppur impegnato solo una volta, si rende protagonista con una parata formidabile che evita la beffa dello 0-1, voto 7 per lui. Più che sufficiente anche tutta la retroguardia nerazzurra, a partire da Francesco(anche per lui voto ...

L'aveva Pavard ammonito e lo ha potuto cambiare, noi non abbiamo la possibilità di fare queste sostituzioni. Dispiace che non ci sia tanto rispetto per i miei giocatori, perché l'atteggiamento ...

Mourinho contro arbitro e Lega: "Ammonizioni scelte e che bel regalo non giocare il lunedì..." La Gazzetta dello Sport

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Roma parliamo della prestazione di Thuram. UOMO DECISIVO – Di part ...Mourinho pesante nel post partita nei confronti della Lega di Serie A per il calendario e di Maresca per l'arbitraggio ...