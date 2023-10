Inter-Roma 1-0 | cinque dati statistici che potresti non sapere

Leggi su inter-news

(Di lunedì 30 ottobre 2023)1-0 lascia in eredità la conferma al primo posto in classifica, dopo che la Juventus sabato aveva tentato il sorpasso battendo il Verona. A livello statistico c’è una grande conferma su Thuram. ZERO – I tiri tentati da Romelu Lukaku in. Il grande ex, fischiatissimo e invisibile in campo, dal suo esordio in giallorosso l’1 settembre contro il Milan aveva sempre cercato almeno una volta la conclusione, nelle sue dieci precedenti presenze fra campionato ed Europa League. Ieri invece si è praticamente eclissato, mangiato dai difensori che fino amesi fa erano suoi compagni.– I gol finora realizzati da Marcus Thuram nelle sue tredici partite stagionali (nazionale esclusa). La rete che ha decisoall’81’ è la ...