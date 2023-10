Inter | Mauro | «Dimarco mi ricorda Cabrini | tra Thuram e Lukaku…»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Massimo, ex giocatore della Juventus e noto opinionista, ha parlato dell’inizio di stagione dei nerazzurri. I dettagli Massimo, ex giocatore della Juventus, ha parlato a Pressing dell’ultima vittoria dell’contro la Roma. PAROLE – «SuRoma posso dire:è il migliore di tutti, sembra ildei tempi migliori. Dall’altra parte c’è Dumfries. Vuol dire che Inzaghi mette in condizione la squadra di esaltare le individualità che ha: questo è il gruppo. Lukaku? Io tengo».