Inter | Frey su Thuram | “Ottimo acquisto | è già diventato protagonista”

Leggi su sportface

(Di lunedì 30 ottobre 2023) “All’inizio in molti hanno detto ‘è bravo ma non è Lukaku, ora invece è giàassoluto di questae ancora non l’abbiamo visto al 100%. Per l’è il migliorin assoluto, è perfettamente complementare a Lautaro”. Queste le parole di Sebastian, ex portiere francese con più di 400 presenze in Serie A, ospite di Palla al Centro su Rai Radio 1 Sport, riguardo l’ambientamento di. “L’è la squadra più solida del campionato, anche ieri lo ha dimostrato. Può competere su tutti i fronti, vedo una squadra molto completa. Sommer? Mi sono schierato fin dall’inizio dalla sua parte, lo seguo con piacere da un po’ di anni. È un portiere completo, di grande esperienza – aggiunge – pronto per un’che deve essere ...