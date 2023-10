Inter | Ausilio ci riprova per Zielinski | ecco cosa era accaduto con De Laurentiis

(Di lunedì 30 ottobre 2023) È stato così anche per Dzeko e Thuram, era da tempo cheli corteggiava ed entrambi avrebbero potuto giocare per l’...

... 'Cherubini e Manna hanno speso 9 milioni per prenderlo dal Genoa - ha detto il procuratore a Tuttosport - un investimento importante grazie al quale hanno anticipato l'lo voleva ...

Ausilio scruta in casa Lecce: monitorate le prestazioni del centrocampista Ramadani Fcinternews.it

Ag Cambiaso: “La Juve ha battuto la concorrenza dell’Inter. Ausilio lo voleva ma…” fcinter1908

È stato così anche per Dzeko e Thuram, era da tempo che Ausilio li corteggiava ed entrambi avrebbero potuto giocare per l’Inter qualche anno prima, ma comunque lo hanno fatto ugualmente, con un po’ di ...Le big del nostro calcio hanno già drizzato le antenne: tra queste c'è anche l'Inter, con Piero Ausilio che si sta già muovendo in prima persona. Oltre a Krstovic, attaccante montenegrino osservato in ...