Inter | andamento dei prestiti | Oristanio prima storica volta! Zanotti 1+2

Leggi su inter-news

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Molti giocatori di proprietà dell’sono protagonisti dinei principali campionati europei. In Serie A arriva il primo gol di Gaetanoin unaoccasione. All’esterogioia anche per Mattiae Ionut Radu. RIEPILOGO– In casanon si sorride solo per la vittoria contro la Roma, ma anche per la prestazione di alcuni giocatori in prestito in altre realtà. A partire da Gaetano, che trova il primo gol in Serie A e il primo con il Cagliari. Con un bel mancino a giro, l’attaccante classe 2002 avvia la clamorosa rimonta dei sardi, che fino a quel momento (il 72?) erano sotto 3-0 in casa contro il Frosinone. In Monza-Udinese invece si rivede Valentin Carboni: l’argentino subentra ...