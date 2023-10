Inquilini del GF impauriti | “Fuori succede un casino | una roba grossa!”

Leggi su biccy

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Sulla casa del Grande Fratello in questi giorni sono passati due aerei per Heidi Baci, l’ultimo portava un messaggio molto chiaro: “L’Italia è con Heidi and family“. Glierano quasi tutti in giardino e sono rimasti spiazzati, soprattutto Fiordaliso: “Ma cosa vuol dire scusate? Mi fa piacere per Heidi. Che gli italiani stanno dalla sua parte? Meglio per lei allora ragazzi. Non lo so, mi fa piacere per lei però io non sono d’accordo e lo ribadisco“. Poco dopo Massimiliano Varrese è andato in crisi e ne ha parlato ad Angelica, Mirko e Paolo: “Ragazzi non sono per nulla tranquillo. Come mai? Per gli aerei che sono passati. Però anche basta dai. La storia è chiusa. Più chiaro di così non potrebbe essere. Ok tutto ma è una cosa archiviata spero passi. Adesso che devo fare ancora?” Massimiliano ha paura di uscire per gli aerei in sostegno di Heidi. #GrandeFratello ...