Inglese al posto dell’italiano all’università | non chiamatela cultura | è sostituzione linguistica

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Roma, 30 ott –Bocconi di Milano, entro il 2026/2027, il 73% dei corsi sarà in. Ovviamente, la questione sarà spacciata come un passo necessario verso l’impiego delle lingue internazionali. Il che, ovviamente, in senso assoluto avrebbe anche un suo valore. Ma non è questo il caso. L’università in lingua straniera, ma in patria Il rettore Francesco Billari parla all’inaugurazione dell’anno accademico della Bocconi, avvenuto qualche giorno fa. Ad un certo punto, la svolta durante il discorso: “Dalle 32 classi insulle 53 totali — dice Billari — il prossimo anno accademico passeremo ad averne 40 su 54”. Si parla di classi in cui si parla in. Con la proiezione, per l’anno accademico 2026-2027, la didattica inrappresenti il 73 per cento del totale. Una vera e ...