Ingente quantità di droga | arrestato il ‘chimico’ dei pusher africani

30 ottobre 2023. Alle prime luci dell'alba i carabinieri della Compagnia di Eboli sono intervenuti in Santa Cecilia, in una casa isolata che dà sulla strada provinciale.Hicham Ajafari, 43 anni. nel corso della perquisizione domiciliare sono stati trovati sei chili di hashish e mezzo chilo di cocaina. Il nordafricano, in Italia da circa cinque anni, dopo le formalità di rito in caserma, è stato portato al carcere di Salerno. L'uomo è ora atteso dal gip del Tribunale di Salerno per l'udienza di convalida dell'arresto per detenzione al fine di spaccio.