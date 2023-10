Infortuni e riserve non all’altezza | “Ecco i problemi di Pioli”

Leggi su ilveggente

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Dopo il 2-2 contro il Napoli continuano iper Stefano, che nei prossimi giorni dovrà fare a meno di giocatori fondamentali per via diforse evitabili. Sono arrivate brutte notizie in casa Milan sulle condizioni di Pierre Kalulu: il difensore rischia infatti di stare fermo per un po’ per via di una lesione del tendine retto femorale sinistro. Per Christian Pulisic, sulle cui condizioni c’era meno apprensione, sembra non ci sia alcuna lesione. Stefano(LaPresse)Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare dei tantiche Stefanodovrà affrontare in settimana. “Dovranno essere fatte valutazioni su Kalulu, ma starà via settimane. Il Milan ha avuto grandi crucci con gli ...