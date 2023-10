Incidenti sul lavoro | la prevenzione passa per l’antinfortunistica

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Secondo gli ultimi dati rilasciati dall’INAIL, nei primi 8 mesi del 2023 le denunce disulin Italia ammontano complessivamente a 383.242. Per contrastare questi eventi è indispensabile investire nella, innanzitutto attuando quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, ossia la normativa di riferimento in Italia in materia di sicurezza del. All’interno sono elencate tutte le misure da adottare per prevenire gli infortuni in ambito lavorativo, tra cui l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale conformi alle norme e adatti alle attività svolte dai lavoratori. I Dispositivi di Protezione Individuale di qualità si possono acquistare anche online Ogni datore dideve rispettare gli obblighi di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente, realizzando una serie di ...