Incidente sull’Aurelia | si circola su una sola corsia | tutti gli aggiornamenti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Unsta rallentando fortemente lazione sulla Via Aurelia all’altezza, di Via della Maglianella. Code in corrispondenza dell’Aurelia Hospital in direzione fuori Roma. Diversi i mezzi coinvolti, tra cui – sembrerebbe – due scooter. Sul posto è presente la Polizia Locale di Roma Capitale. In questo momento sisu unaoggi lunedì 30 ottobre 2023, Polizia Locale sul posto – ilcorrieredellacitta.comoggi 30 ottobre 2023 Le code in questo momento partono – in direzione fuori Roma – dall’intersezione con Via Aurelia Antica. Questa la situazione alle ore 13.00 di oggi, lunedì 30 ottobre 2023. Articolo in aggiornamento Traffico a Roma adesso ...