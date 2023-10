Incidente sulla Telesina | traffico in tilt | oltre 3km di coda

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutostrada statale 372 “” si è verificato un, nel primo pomeriggio di oggi, che ha causato gravi disagi alla viabilità. Un tir ha impattato sul lato destro della carreggiata subito dopo l’uscita di Pietrelcina, perdendo parte del carico. I mezzi di soccorso sono al lavoro per liberare il tratto interessato, attualmente chiuso al. La circolazione è deviata allo svincolo di Benevento Ovest con rientroal medesimo svincolo. Al momento si segnalano3 km di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

I mercati restano fiduciosipossibiltà che la Fed mantenga invariato il costo del denaro ma ... Male anche Arcelor Mittal a causa di unin una miniera in Kazakistan costato la vita a ...

Drammatico incidente sulla strada provinciale: muore bimba di 10 anni, cinque feriti a Bari Fanpage.it

Bruttissimo incidente, nel pomeriggio di oggi, lunedì 20 ottobre, alle 15,30, sulla strada regionale 443, nel Comune di Villadose, tra l'abitato di questo e Ca' Emo. Sono rimasti distrutti un furgone ...In direzione mare, all'altezza dello svincolo per Caldarola, due mezzi pesanti sono entrati in contatto tra di loro provocando un violento tamponamento. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, la ...