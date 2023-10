Incidente Firenze Sud oggi | la dinamica e gli itinerari alternativi

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Paura sull'A1 per un camion che ha perso il controllo rovesciandosi. Ripercussioni gravi per il traffico

Paura sull'A1 per un camion che ha perso il controllo rovesciandosi. Ripercussioni gravi per il traffico

Incidente in A1, camion si rovescia a Firenze Sud e finisce contro tre ... LA NAZIONE

Incidente sull'autostrada: tir si ribalta in A1 / FOTO FirenzeToday

30 ottobre 2023 – Ci sono stati minuti di paura sull’A1 all’altezza dell’uscita di Firenze Sud in direzione Bologna a causa di un incidente. Un camion fuori controllo è finito sullo spartitraffico ...Firenze, 30 ottobre 2023 – Incidente sull’A1 all’altezza di Firenze Sud. Un camion carico di pneumatici ha sbandato ribaltandosi in direzione Roma e finendo in parte sulla carreggiata nord. Ci sono ...