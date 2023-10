Inchiesta stadio della Roma | a che punto siamo? 22 condanne richieste | chi rischia di più

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 30 ottobre 2023) L’sulloprosegue mente l’impianto è in progetto con nuove specifiche: le possibili. Losembra una chimera: progettato tre volte. La prima risale a quando era ancora Rosella Sensi prima promotrice – e Presidentessa giallorossa – di un’opera che avrebbe dovuto portare rinnovamento e posti di lavoro. Un bene pubblico che avrebbe potuto giovare a chi godeva non solo delle imprese giallorosse. Bonificazona interessata, museo e centro commerciale nell’impianto. Un progetto pensato in grande con il nome di Franco Sensi a garanzia. Quella che, nei primi anni Duemila, si presentava come una suggestione, nel tempo, è diventata più concreta. Rosella Sensi ha passato la mano a Di ...