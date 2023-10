Inchiesta per stupro | la procura convocherà Leonardo Apache La Russa

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Ladi Milano ha intenzione di convocare per l'interrogatorioLae l'amico dj, Tommaso Gilardoni, accusati di violenza sessuale in seguito alla denuncia di una ex compagna di scuola del figlio del presidente del Senato, Ignazio La. L'invito a comparire è previsto per le prossime settimane e sarà l'occasione anche per chiedere ai due giovani il consenso per comparare il loro profilo genetico con l'unica traccia di Dna, compatibile con un profilo maschile, individuata sui reperti sequestrati.