Alcune baracche in cui vive una numerosa comunità di migranti aMezzanone, nel Foggiano, sono state distrutte da un. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco secondo i quali al momento non ci sono feriti. Non sono state ancora accertate le ...

Incendio a Borgo Mezzanone, distrutte alcune baracche Agenzia ANSA

Incendio distrugge alcune baracche a Borgo Mezzanone La Gazzetta del Mezzogiorno

(ANSA) - FOGGIA, 30 OTT - Alcune baracche in cui vive una numerosa comunità di migranti a borgo Mezzanone, nel Foggiano, sono state distrutte da un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del ...I Vigili del Fuoco di Foggia stanno intervenendo in queste ore per un incendio sull'ex pista di Borgo Mezzanone, nei ...