(Di lunedì 30 ottobre 2023) Ecco il commento di2-2 del nostro Stefano Bressi. Un pareggio che non ci rende felici, per l'andamento del match

INCAZ*ATO NERO. NAPOLI-MILAN 2-2, NON FACCIAMO GOL e TROPPI INFORTUNI! Pianeta Milan

Uomini e Donne, l’ex tronista Luca Dorigo: “Incaz*ato nero Il Fatto Quotidiano

A Lodi un ristoratore si è visto rifiutare la richiesta di ottenimento del porto d'armi dalla Prefettura, diniego confermato dal Tar. L'esercente teme per la propria incolumità, girando con gli incass ...Il Governo mette a punto una stretta su colf e badanti, con controlli incrociati per combattere l’evasione: ecco il piano per stanare i lavoratori in nero ...