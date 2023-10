In viaggio tra i ghiacci alla fine del mondo

Leggi su panorama

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Dare il nome a una balena, incontrare foche e pinguini, perdersi nell’incanto bianco incrociando la Penisola Antartica. È la regola imbarcandosi su una nave della compagnia Swan Hellenic, specializzata nelle avventure verso i luoghi meno battuti dal turismo di massa. I suoi passeggeri diventano esploratori, accompagnati da scienziati che raccontano meraviglie e misteri delle terre estreme. Avete mai pensato, solo per un istante, a che nome dareste a una balena? E no, non vale rispondere Moby Dick, sarebbe troppo scontato. Riconoscere e battezzare cetacei, identificabili dalle sfumature della coda (una sorta d’impronta digitale) è una delle attività uniche da fare mentre si naviga tra i. Nemmeno la più incredibile: sono previsti contatti con colonie di pinguini nel loro habitat, incontri ravvicinati con foche vispe o sonnacchiose, avvistamenti di eleganti ...