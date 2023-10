In Spagna gli indipendentisti alzano la posta per il governo E i socialisti finiranno per cedere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) In, ad oltre tre mesi dalle elezioni, la formazione di unè in alto mare. Ritardo che attesta, una volta di più, come il sistema politico sia bloccato da anni. Due i motivi: l’ingranaggio elettorale – il proporzionale puro – fonte negli anni di una profonda instabilità, con i due grandi partiti, Populares e, spesso equivalenti nei numeri che riscontrano non poche difficoltà nella costruzione di un solido esecutivo. E poi la mancanza, oramai cronica, di cultura al dialogo e al negoziato politico. Una democrazia parlamentare che per circa 30 anni ha visto il Partido Socialista Obrero Español (PSOE) e il Partido Popular governare quasi in solitudine ha favorito la riduzione dello spazio a quei buoni accordi che lasciano nell’aria l’impressione di vedere usciti tutti vincitori. È già accaduto pochi anni fa, nel ...