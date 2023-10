"In" - spiega il prefetto Lega - in primis nella missione istituzionale più complessa, ma anche più nobile, quella di salvare chi è in una situazione di vulnerabilità. 'In' ...

'In alto. Sempre'. Foto d'autore per il calendario Vigili fuoco Tiscali Notizie

«In alto. Sempre», il calendario 2024 per i 70 anni delle «libellule» dei vigili del fuoco Corriere della Sera

Credo che insieme possiamo fare sempre meglio. Complimenti ai vincitori e anche a tutti ... «In Teva lavoriamo con passione per produrre farmaci di alta qualità, capaci di migliorare la vita delle ...di Mauro Evangelisti Valico di Erez, a Nord della Striscia di Gaza. Un gruppo di miliziani di Hamas esce da uno dei cunicoli che ancora i bombardamenti israeliani non hanno distrutto. Tentano ...