Imprese | assicurazione obbligatoria contro rischi da catastrofi naturali

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 30 ottobre 2023) (Adnkronos) –per lea copertura deidi calamitò e. La novità è contenuta nel ddl di Bilancio 2024. L’le calamitàsarà tenuta in conto in caso di richieste di accesso ad agevolazioni e contributi pubblici. Le sanzioni in caso di inadempienza andranno da 200mila a 1 milione di euro. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.