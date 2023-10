Il vergognoso degrado del Cimitero di Poggioreale tra incuria e lavori

Non so quanto mi costerà ripararlo - scrive Concetta - e comunque è. Chiediamo la ... E a finire nel mirino dei residenti c'è ovviamente anche lo stato diper le strade del territorio:...

Degrado nel quadrante di Porta Portese: "Maggioranza non discute le proposte dei cittadini" RomaToday

Mercato di val Melaina, altro vergognoso degrado a Roma Il Quotidiano del Lazio

In Consiglio municipale cade il numero legale e monta la polemica. In calendario un atto sottoscritto da 350 abitanti della zona con richieste legate alla messa in sicurezza e al decoro dell'area di p ...Ma, il degrado non manca in numerosi parchi e sentieri ... quando abbiamo scelto di percorrerlo per constatare lo stato vergognoso in cui versa. Frana sentiero vittime della strada, quartiere q4-q5 ...