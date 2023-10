Il valore del vaping per contrastare il tabagismo

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Nel complesso panorama della lotta contro il, una pratica che ogni anno è responsabile della morte di milioni di persone a livello globale, ilemerge come uno strumento controverso ma potenzialmente efficace. Mentre la comunità scientifica continua a indagare e a dibattere, è importante esaminare con un occhio critico e informato il ruolo che i dispositivi elettronici per fumare, noti come e-cig, possono svolgere nel ridurre o eliminare il consumo di tabacco tradizionale. Il: Un’Alternativa al Tabacco? Nato come alternativa al consumo di sigarette tradizionali, ilsi avvale di dispositivi elettronici che riscaldano una soluzione liquida (liquidi per sigaretta elettronica), trasformandola in vapore da inalare. A differenza della combustione del tabacco, questo processo evita la creazione ...