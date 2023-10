«Il trasporto pubblico per rigenerare il territorio»

... nel tratto compreso tra piazza Salvadori e via Volontari del Sangue; divieto di transito per tutti i veicoli, compresi gli autobus e i mezzi destinati ale di linea il 5 novembre ...

Milano, nuovo sciopero del trasporto pubblico: il 10 novembre a rischio metro, bus e tram Atm Il Fatto Quotidiano

Dalle 8 di mattina del 1 novembre 2023, sul sito ufficiale, sarà possibile presentare domanda per ottenere lo sconto su abbonamenti annuali, mensili o plurimensili dei mezzi di trasporto pubblico ...Avrei voluto vedere se in un mezzo di trasporto pubblico diverso avessero fatto lo stesso… (ce li immaginiamo in un bus). Purtroppo è sempre la stessa storia, il vaporetto non viene considerato un ...