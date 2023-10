Il talento di Matthew Perry | e la sua incapacità di vivere

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 30 ottobre 2023) C’è un momento, in “Friends, amanti e la Cosa Terribile”, in cuiracconta di quando s’è reso conto che no, il mondo non ce l’aveva con lui: il mondo di lui se ne fotteva. Il mondo inteso come universo, come una qualche divinità, come qualunque destino fosse quello per cui doveva soffrire. Il mondo inteso come esseri umani, noialtri,credevamo di conoscerlo, credevamo fosse uno di casa, e ora crediamo che ci sia morto un amico. Uno che, finché l’anno scorso non ha scritto un’autobiografia, neppure avevamo idea di quanto fosse stato male – ma è il secolo in cui pensiamo d’essere amici della gente che accende il telefono per farci vedere la stanza d’albergo in cui dorme a scrocco, figurati se non è normale che ci pensassimo amici di gente che ci entrava in casa una volta a settimana. Lui, nel ...