Il Sudafrica chiede all' Onu una forza di protezione per proteggere i civili a Gaza

Ilalle Nazioni Unite di dispiegare una forza di protezione rapida per proteggere i civili a Gaza Lunedì ilha chiesto alle Nazioni Unite di dispiegare una forza di protezione ...

Rugby - Il Sudafrica beffa l'Inghilterra a 3 minuti dalla fine e va in ... Eurosport IT

Sudafrica, Pandor chiede boicottaggio di tutti i beni israeliani Infopal

Lunedì il Sudafrica ha chiesto alle Nazioni Unite di dispiegare una forza di protezione rapida per proteggere i civili nella Striscia di Gaza da ulteriori bombardamenti mentre Israele intensifica i su ...Più di 500 minatori sono trattenuti da domenica scorsa in una miniera d'oro vicino a Johannesburg, in Sudafrica. Lo afferma l'Unione ...