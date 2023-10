“Il Sud Italia creda in se stesso” | da Taormina per Sud Top Wine il sostegno degli assessori regionali all’agricoltura

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 30 ottobre 2023) “Il Sudha oggi tutte le caratteristiche per poter credere fortemente in se”: da “Sud Top”, concorso ideato da Cronache di Gusto, nell’ambito di “Gourmet” arriva ildelle Regioni Calabria e Sicilia nell’ambito della premiazione dei 69 vini selezionati da una giuria internazionale su oltre 700 etichette provenienti da sei regionine. “Ho aderito con entusiasmo a questo evento – ha affermato l’assessoredella Regione Calabria, Gianluca Gallo – che mette in risalto i vini del Sude quindi della Calabria, una regione che sta crescendo sotto il profilo vitivinicolo e dove le cantine con grande ambizione stanno ...