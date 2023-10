“Il successo di Fazio sul Nove può essere una valanga per la Rai” | dice Minoli

(Di lunedì 30 ottobre 2023) “Prendendo in prestito una metafora calcistica, potremmo dire che per la tv generalista è finito il precampionato. Adesso è arrivato il momento di scendere in campo”.

30/10/2023 - 15:13 Dopo il grandedi pubblico e critica della scorsa estate, è iniziata venerdì 6 Ottobre e proseguirà fino ... Adriano(violoncello), Anna Maria Reitano (clavicembalo). ...

Fabio Fazio, il successo di Che tempo che fa e il suo pubblico che non ha esitato a cambiare canale: ascolti record per Nove Vanity Fair Italia

Che Tempo Che Fa su Nove: Fazio ospita Fedez, Elly Schlein e Gino Paoli La Gazzetta dello Sport

Dopo lo studio del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi si sposta in spiaggia e lo fa insieme al suo compagno Pierpaolo Pretelli. Saranno loro i nuovi conduttori di "Ex on the Beach ...Francesca Fagnani e la sua trasmissione Belve potrebbero dire presto addio alla Rai: cosa sta succedendo Ecco la verità.