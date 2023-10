Il solito Fedez da osteria | “Meloni sputa in faccia alle famiglie sul bonus psicologo” video

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Ilche straparla contro il governo di Giorgiasenza sapere bene quello che dice e utilizzando un linguaggio del tutto inadeguato a una trasmissione tv in prima serata, ieri sera si esibito nel suo pezzo preferito, l’intervista strappalacrime da Fabio Fazio, sul Nove. Oltre a parlare della sua malattia, ha voluto attaccare il governo sul taglio deldimenticando, a proposito di malattie, l’aumento del budget sanitaria di tre miliardi di euro, altro chee le amnesie sui fondi alla sanità del governo“I dati istat dicono che ci sono 2 milioni di giovani con problemi mentali. L’Aifa dice che tra i 20 farmaci più prescritti 6 sono psicofarmaci o ansiolitici. C’è un’emergenza ed è nota a tutti, ma non ...

... che avendo percepito da che parte tira il vento social, ha deciso di cavalcarlo per ilopportunismo mediatico. E non è sicuramente un caso che l'intervento di, che finora è rimasto in ...

Il solito Fedez da osteria: "Meloni sputa in faccia alle famiglie sul ... Secolo d'Italia

Da “Muschio Selvaggio” a “Che tempo che fa”, con Fedez è sempre ... MOW

Il cantante indossa metaforicamente la kefiah e indica ai suoi seguaci quale sia la parte giusta da sostenere nel conflitto tra Israele e Palestina ...Si accendono le luci sul palco del primo Live di X Factor 2023, lo show Sky Original prodotto da Fremantle, con i 4 giudici Fedez, Ambra Angiolini, ...