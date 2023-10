Il senno di prima Se qualcuno ti avesse educato…

Leggi su iodonna

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il Cardinale Gianfranco Ravasi cura da molti anni sullapagina della Domenica del Sole 24 Ore una rubrica, dal titolo ‘Breviario’, che è una miniera di alta e libera cultura esposta con chiarezza e semplicità. Il 3 settembre 2023 ha rilanciato il pensiero di Pier Paolo Pasolini sull’educazione ricordando una delle sue più famose frasi, tratta da Lettere Luterane, pubblicato nel 1976, a pochi mesi dalla morte del suo autore. È una raccolta di articoli che Pasolini aveva pubblicato sul Corriere della Sera e sul settimanale Il Mondo. Ecco le parole citate: “Setieducato, non potrebbe che averlo fatto che col suo essere, non col suo parlare. Cioè, col suo amore o la sua possibilità di amore”. Per quanto mi riguarda, chiuderei questa puntata dei miei Appunti con questa meravigliosa sintesi di ...