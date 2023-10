Il Ruggi di Salerno finisce in tv | Nursind | “Immagini non veritiere”

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIlha espresso profonda preoccupazione per una recente trasmissione televisiva, andata in onda su una rete nazionale, che ha messo in luce alcune criticità all’interno del Pronto soccorso dell’ospedaledi. In una lettera aperta inviata a varie autorità, tra cui il ministro della Salute e il Governatore della Regione Campania, il sindacato ha affrontato questioni sollevate dalla trasmissione. Il segretario generale del, Biagio Tomasco, ha sottolineato la necessità di posizionarsi al fianco dei lavoratori del Pronto Soccorso, che affrontano quotidianamente difficoltà gestionali e infrastrutturali. Tuttavia, Tomasco ha anche evidenziato alcune questioni che ritiene siano state trascurate durante la ...

La donna, di origini argentine, si trova attualmente in coma farmacologico presso l'ospedale San Giovanni di Dio ed'Aragona di. ...

Salerno, una 30enne rischia la vita per la caduta in bici in via Croce: in coma al Ruggi - Salernonotizie.it Salernonotizie.it

Pazienti legati al letto, dopo il servizio di «Piazzapulita» sul Ruggi di Salerno il caso in Parlamento. La replica dell'ospedale Corriere della Sera

Il Nursind Salerno ha espresso profonda preoccupazione per quanto andato in onda su La7 nel corso del programma "Piazzapulita" che ha messo in luce alcune criticità all'interno del Pronto Soccorso del ...Cade dalla bici elettrica e finisce in ospedale in coma. È quanto accaduto sabato pomeriggio ad una 30enne argentina che si trovava in via Croce a Salerno. La ragazza era in sella alla sua bicicletta ...