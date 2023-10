Il Rugby Gubbio espugna il Mario Lodigiani di Firenze | 28-7 per i lupi

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Grazie all’intenso lavoro svolto in campo e nell’analisi dei video si è visto un netto miglioramento fisico, tecnico e mentale, che ha permesso alla squadra Senior deldi vincere anche la quarta partita del Campionato di Serie B, battendo il1931 per 28-7. 4 le mete segnate daieugubini e una sola subita. Apre le marcature una meta di mischia, con la palla schiacciata da Gabriele Micale intorno al 12.mo minuto. La trasformazione di Fausto Delli Carpini porta il risultato sul 7-0 per il. Il primo tempo si chiude così, nella ripresa ilsegna una meta al 16.mo minuto, sempre con la mischia, pareggiando il tabellino. Ilingrana la quarta marcia ...