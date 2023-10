Il posto giusto di Matias Soulé

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 30 ottobre 2023) “Il pallone deve sempre essere attaccato al piede”. Se l'è sentita ripetere chissà quante volte praticamente chiunque nelle scuole calcio questa frase. Ogni allenatore la dice, la ripete in modo quasi ossessivo. Attaccata al piede, sempre. Fosse facile tenerlo sempre lì il pallone, a pochi centimetri dal piede. C'è mai riuscito nessuno, a eccezione di quelli forti. Che si sa che la palla è tonda e rotola un po' dove vuole lei. Va per tutti così, a meno di non saperci fare. E anche per chi ci sa fare, a volte, non è affatto semplice. Soprattutto quando si corre. Per Matíasinvece sembra naturale. Lui guarda lontano, ci fa mai davvero attenzione al pallone. Guarda avanti a sé, dietro a sé, a lato, osserva i compagni, cosa fanno e cosa non fanno, probabilmente sa pure a cosa pensano, ma non c'è data averne certezza. Intanto il pallone è lì, accanto al suo piede ...