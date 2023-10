(Di lunedì 30 ottobre 2023) Ilè ina New, dove le quotazioni perdono l'1,94% a 83,88al barile. . 30 ottobre 2023

Ilè ina New York, dove le quotazioni perdono l'1,94% a 83,88 dollari al barile. .

Prezzo del petrolio in calo, Wti a 84,39 dollari al barile Agenzia ANSA

Il petrolio è in calo a New York a 83,88 dollari - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

(ANSA) - NEW YORK, 30 OTT - Il petrolio è in calo a New York, dove le quotazioni perdono l'1,94% a 83,88 dollari al barile. (ANSA).A livello finanziario, l'indagine Acri-Ipsos evidenzia una crescita della propensione verso strumenti finanziari più sicuri, a scapito dell'immobilismo e della liquidità, certamente legata sia ...