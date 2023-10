Il pesce e il cervello

Leggi su lortica

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Oggi scrivo sul valore nutrizionale di undimenticato l’aringa. A me piace. Affumicata, marinata, sotto sale, sott’olio… preparata con varie ricette. E’ scarsa la sua presenza nel supermercato. E’ considerato unazzurro. Ha una bella carta di identità nutrizionale. In 100 g disi ha: 16,5 g i proteine, 16,7 g i lipidi, di cui: 3,3 g di grassi saturi, 8,63 g di grassi monoinsaturi, 2,61 g di grassi polinsaturi (soprattutto omega 3), e solo 85 mg di colesterolo. Ha un ottimo rapporto tra ? 3 (mg 488) /? 6 (mg36,7). E’ tra i pesci con il più alto contenuto di vitamina D mcg 4,2 . Contiene dosi generose di due acidi grassi polinsaturi, essenziali per arginare processi infiammatori, per potenziare il sistema immunitario, per costituire la membrana cellulare dei neuroni cerebrali: EPA eicosapentaenoico 0,709 g, DHA acido ...