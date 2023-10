Il Nyt svela un altro errore fatale dell’intelligence israeliana

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Dopo la rivelazione della Cnn dei giorni scorsi – secondo cui una piccola cellula di Hamas avrebbe pianificato per due anni l’attacco del 7 ottobre, comunicando attraverso una rete telefonica segreta via cavo – unprestigioso media americano, il New York Times, aggiunge nuovi particolari sulla débâcle. Gli 007 di Tel Aviv, scrive il quotidiano americano, avrebbero smesso, oltre un anno fa, di ascoltare le comunicazioni radio di Hamas e questopotrebbe essere statonel valutare gli eventi che hanno portato al recente attacco. Secondo quanto scrive il New York Times, a lungo il capo del servizio di sicurezza interna israeliano – lo Shin Bet –, non è riuscito a capire se Hamas fosse impegnata nell’ennesima esercitazione militare o si stesse preparando a ...