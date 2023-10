Il Napoli rimonta il Milan | al Maradona finisce 2-2

Leggi su agi

(Di lunedì 30 ottobre 2023) AGI - Termina in parità l'altro big match della decima giornata di serie A tra. Alnon si va oltre un comunque splendido 2-2, caratterizzato dalla bellapartenopea ai danni dei rossoneri dopo la doppietta nel primo tempo di Giroud. Ci pensano Politano e Raspadori a rispondere nella ripresa: la squadra di Pioli perde cosi' la chance di riprendersi il secondo posto in classifica, portandosi a -1 dalla Juve (23) ma scivolando a -3 dall'Inter capolista (25); invece gli uomini di Garcia, rimasti in 10 negli ultimi minuti (rosso a Natan), salgono a quota 18 punti al quarto posto. La prima grande occasione del match è per i rossoneri e arriva a neanche due minuti dal fischio d'inizio, con Giroud che prova a concludere a rete dopo un tiro di Musah sporcato, ma Rrahmani è provvidenziale nel ...