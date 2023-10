Il Napoli non è più dominante ma sembra finalmente seguire Garcia Libero

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Ilnon è piùma. Lo scrive il quotidianoche va controcorrente sulla squadra diche ieri sera al Maradona ha pareggiato 2-2 col Milan dopo aver chiuso il primo tempo sotto 0-2. L’articolo è di Claudio Savelli. Il Milan è una squadra che si esalta se ha campo davanti a sé in cui far correre Pulisic e Leao sugli esterni, Reijnders e Musah nelle tracce centrali , Theo e Calabria a partire dalla difesa, e Giroud che può fare il centravanti d’area e basta. Non a caso il francese interrompe un digiuno di due mesi con una doppietta. Come tutte le reazioni nervose, però, l’energia finisce presto. Così ila sua volta nella ripresa trova spazio per reagire alla mediocrità del ...