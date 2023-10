Il Napoli e il campionato della marmotta

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Ildi Garcia ha giocato dieci partite dipiù di tre di Champions, siamo a due mesi e mezzo di stagione agonistica. Non pochi. Fatte le debite proporzioni, più o meno equivalgono al 40% delle sezioni scrutinate in caso di elezioni. Siamo all’incirca alla seconda proiezione dei sondaggi. Non exit poll. Sondaggi. Con le dovute cautele, perché lo sport non sono le elezioni, il quadro ci sembra delineato. Ilinè in una posizione oscillante tra il quarto e il sesto posto (dipende dai risultati di Fiorentina e Atalanta). È a sette punti dall’Inter capolista. Non ha mai battuto una squadra medio-forte. Ne ha affrontate quattro. Ha perso contro Real Madrid, Lazio e Fiorentina. Ha pareggiato contro il Milan dopo essere stato sotto due a zero all’intervallo. Ha le settima difesa del ...