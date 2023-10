Il Napoli dimentica Spalletti | funziona col 4-4-2 Ma l’esonero di Garcia non è da escludere | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 30 ottobre 2023) 2023-10-30 11:00:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Un primo tempo da Halloween per ilcontro il Milan. Ha visto le streghe Rudicontro il “nemico” da derby capitolino Stefano Pioli. Se il Diavolo fosse riuscito meritatamente a segnare qualche gol in più per il tecnico francese si avvicinavano i titoli di coda. Nella ripresa, invece, gli azzurri si sono tolti la maschera modello Ethan Hunt di Mission Impossible e hanno tolto dai guai il loro allenatore. L’hanno fatto con il 4-4-2 segno che quel 4-3-3 diana memoria è ormai bello cheto. Sicuramente il 2-2 finale fa più rallegrare i partenopei che i meneghini. Bastava ascoltare le dichiarazioni di Raspadori e di Giroud. Jack era contentissimo dell’impresa e del gran gol su punizione che è valso il pareggio. Il transalpino, che ha ...