Il Napoli del primo tempo ha ricordato Gassman che faceva il pugile e diceva “Bortignon mena!”

(Di lunedì 30 ottobre 2023) FALLI DA DIETRO – COMMENTI ALLA 10ª GIORNATA DEL CAMPIONATO 2023-24 Finali fatali. Un quarto del cammino. Prime sentenze. Per il titolo si profila un duello bianconerazzurro. Al momento la più forte appare la milanese che strapazza i sangue oro nonostante il risultato striminzito. Escono nel fratdalla corsa per la vetta entrambe le sfidanti del Maradona. Ma andiamo per ordine. La Vecchia c’è. Senza uno straccio di gioco. Ma c’è. La difesa concede pochissimo. L’attacco crea poco ma crea. Contro l’Hellas succede di tutto. Anche cose inattese come due gol, diconsi due, annullati a Kean dal Var. Roba da non credere. Succede di tutto. Anche un rigore negato a Chiesa. Ma dove vogliamo arrivare? Per compensazione un’immagine inquietante che rimanda a quella storica di Orsato a San Siro di qualche anno fa. Gatti sferra un cazzotto sul petto di Djuric. E l’arbitro ...