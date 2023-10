Il mondo non è dalla tua parte | caro Bibi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) di Riccardo Bellardini Netanyahu scomoda termini forti, biblici. Tira in ballo il sommo bene, da sempre contrapposto all’oscuro male. Il paradiso contro l’inferno. Ma l’attacco di terra contro Gaza, più volte annunciato e ormai destinato a realizzarsi, non produrrà luci celestiali e cori angelici. Solo sangue, fiumi di sangue. I palestinesi reclusi nella Striscia, con la vita controllata e la libertà sospesa, dovranno subire, dopo la compressione delle loro esistenze, divenuta abitudine nel corso degli anni, una punizione collettiva senza precedenti. Una barbarie nel delirio di una guerra che è riesplosa, ma mai si era davvero fermata, in quella terra santa martoriata, quanto e forse più dell’Ucraina… Ma, a proposito di Ucraina, c’è ancora la guerra lì? “Vincerà il bene”. Così ha sentenziato fieramente Benjamin. Rappresentante dello Stato che porta il nome di quello che secondo le ...