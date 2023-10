IL MEGLIO DI TE | dal 9 novembre al cinema

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Dal 9arriva all’intenso film di Fabrizio Maria Cortese, Ildi te, che vede protagonisti Maria Grazia Cucinotta e Vincent Riotta. Di cosa parla “Ildi te”? Uno uomo e una donna si sono amati, persi per poi, complice il destino, ritrovarsi. Nel cast anche Dafne Scoccia, Anita Kravos, Simone Montedoro e Giusi Merli. Location Il film è stato girato interamente in Regione Basilicata, con il supporto della Lucania Film Commission, del Programma Operativo Val D’Agri e dei Comuni di Brindisi di Montagna e Satriano di Lucania. M.G Cucinotta È un film che mi aveva emozionato però, forse, mi faceva paura allo stesso tempo perché erano quelle emozioni dalle quali forse fuggivo, sapevo che era un personaggio che mi avrebbe segnato e quindi all’inizio ho detto: forse non ho la forza ...