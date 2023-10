Il Mediterraneo è la cassaforte della sicurezza energetica europea

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul numero 57 di We – World Energy, il magazine di Eni L’invasione dell’Ucraina sta producendo ingenti trasformazioni ai mercati del gas: a causaguerra e del conseguente armamento delle forniture energetiche, gli Stati membri dell’UE hanno cercato delle alternative onde evitare che l’approvvigionamento subisse delle interruzioni. La ricerca di forniture di gas non russe ha dato il via alla riconfigurazione dei flussi sia in Europa sia a livello globale, influenzando il commercio di gas naturale liquefatto (GNL) e di gas convogliato via gasdotto. Il piano REPowerUE prevede un aumento delle importazioni di GNL da Stati Uniti, Qatar, Egitto e, in misura più limitata, da gasdotti quali quelli di Norvegia, Azerbaigian e Algeria. Diversi Paesi e regioni produttori hanno quindi acquisito una nuova rilevanza politica ed ...